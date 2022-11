L'Ocse ritocca al rialzo il Pil dell’Italia al 3,7% nel 2022, ma la frenata arriva nel 2023

Il Pil dell’Italia dovrebbe attestarsi al 3,7% nel 2022, per poi frenare allo 0,2% nel 2023 per risalire moderatamente all’1% nel 2024 : è quanto emerge dall’ Economic Outlook dell’Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) pubblicate oggi a Parigi. La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del governo Meloni prevede invece una crescita dello 0,6% per il 2023.

Italia: sale la disoccupazione, scende gradualmente l’inflazione

Inoltre, “la disoccupazione aumenterà e la partecipazione al mercato del lavoro diminuirà, con una contrazione dell’occupazione nel 2023”. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico prevede un tasso di disoccupazione all’8,3% sul 2023 - a fronte del calo all’8,1% del 2022 dal 9,5% del 2021 - e un ulteriore aumento nel 2024 all’8,5%.

Per quanto riguarda l’inflazione l’Ocse prevede che raggiunga l’8,1% sulla media di quest’anno in Italia, il 6,5% il prossimo e il 3% nel 2024. “L’inflazione dovrebbe scendere solo gradualmente dal 10% circa alla fine del 2022, poiché il tetto al prezzo del gas sarà applicato solo nel 2023 e i recenti aumenti dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari innescheranno pressioni più ampie sui prezzi”.

Sempre secondo lo studio dell’Ocse “la stretta monetaria sarà in parte bilanciata da maggiori investimenti pubblici collegati al Pnrr. L’attuazione tempestiva di nuovi investimenti, riforme sul completamento sulla legge di concorrenza e l’effettiva natura mirata delle misure di sostegno sull’energia saranno di importanza cruciale -si legge - per sostenere l’attività nel breve termine e gettare le basi di una crescita sostenibile sul medio termine”.

Rallenta anche l’economia globale, è il pesante prezzo della guerra in Ucraina

La crescita mondiale frenerà dal 3,1% del 2022 al 2,2% del 2023, per poi risalire al 2,7% nel2024. “L’economia globale - scrive il capo economista dell’Ocse, Alvaro Santos Pereira - si sta riprendendo dalla più grande crisi energetica dagli anni ‘70. Lo shock energetico ha spinto l’inflazione a livelli che non si vedevano da molti decenni e sta contraendo la crescita economica in tutto il mondo. Nelle ultime Prospettive economiche, prevediamo ora che la crescita mondiale scenderà al 2,2% nel 2023 per poi rimbalzare relativamente ad un modesto 2,7% nel 2024”. Per l’Ocse “l’Asia sarà il principale motore della crescita nel 2023 e nel 2024, mentre Europa, Nord America e Sud America vedranno una crescita molto bassa”.

“Aumento dell’inflazione e crescita più bassa sono il pesante prezzo che l’economia globale sta pagando per la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, aggiunge l’Ocse.

Per gli Stati uniti l’Ocse vede un +1,8% nel 2022 seguito da un +0,5% nel 2023 e un +1% nel 2024. Per l’altra grande economia del mondo, la Cina, l’Ocse prevede per il triennio 2022-24 rispettivamente un +3,3%, +4,6% e 4,1%.

Per quanto riguarda l’inflazione, l’Ocse la vede all’8,1% per i paesi del G20 nel 2022 per poi decrescere lentamente al 6% nel 2023 e al 5,4% nel 2024.

Eurozona: frena la crescita nel 2023, la Bce alzerà tassi di altri 225 pb

La crescita dell’Eurozona scenderà dal 3,3% del 2022 allo 0,5% del 2023, per poi risalire all’1,4% nel 2024.

Le previsioni sull’inflazione sono per un incremento dell’8,3% quest’anno a cui dovrebbe seguire un lieve ridimensionamento al 6,8% nel 2023 e una discesa al 3,4% nel 2024.

L’Ocse prevede che la Bce alzi i tassi di interesse di altri 225 punti base complessivi (2,25 punti percentuali), portando il riferimento sulle principali operazioni di rifinanziamento al 4,25% nel secondo trimestre del 2023 e il mantenimento di questo livello anche nel 2024. “La Bce ha iniziato a inasprire la politica monetaria, ma altri aumenti dei tassi sono necessari per assicurare che gli indici futuri dei tassi di interessi reali diventino positivi, per assicurare l’inversione del disancoraggio delle aspettative di inflazione e che le pressioni inflazionistiche siano durevolmente ridotte”, afferma l’Organizzazione per la cooperazione lo sviluppo economico del capitolo sull’Eurozona contenuto nel suo Economic Outlook. Secondo l’Ocse la stretta Bce “avrà probabilmente” come corollario un periodo di crescita economica al di sotto della tendenza per aiutare a abbassare le pressioni inflattive.