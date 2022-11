Oggi è il Black friday, ma "attenzione agli sconti gonfiati"

La tradizione del Black Friday (dall’inglese, venerdì nero) viene dagli Stati Uniti , dove il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento inizia la stagione delle compere natalizie e dei saldi . Il nome deriverebbe dal pesante e congestionato traffico stradale che si sviluppa per l’occasione in quel giorno. Secondo altri, il nome farebbe invece riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che passavano dal colore rosso (perdite) al nero (guadagni).

“Questo evento, che dovrebbe durare un solo giorno, per alcuni, soprattutto sul web, dura anche una settimana e oltre”, osserva il presidente. “Stiamo ancora aspettando la web digital tax sui guadagni dei colossi del web che non pagano all’Italia le nostre stesse tasse”, ricorda Giulio Felloni.

Solo nel comparto della moda, gli italiani spenderanno 500 milioni di euro , in occasione del black friday. La stima è della Federazione moda Italia-Confcommercio, secondo cui il volume d’affari sarà in linea con quello del 2021. “Il Black friday impatta sicuramente sulle abitudini di acquisto degli italiani, ma anche sulle scelte degli operatori, in particolare della moda”, afferma il presidente di Federazione moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.

Federconsumatori mette in guardia sugli sconti gonfiati. Gli sconti stellari promossi su alcuni prodotti, in occasione del black friday, sono spesso “molto gonfiati: su alcuni prodotti lo sconto promosso supera il 50%, ma in realtà il vero sconto sfiora il 20%”. Stando al monitoraggio effettuato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, gli sconti “esagerati” rispetto a quelli realmente applicati riguardano soprattutto il settore dell’elettronica e dei piccoli elettrodomestici, nonché quello dei giocattoli, meno il comparto dell’abbigliamento e il settore alimentare, che comunque non sono indenni da tali fenomeni.

“Ma vi sono casi ancora peggiori: alcuni prodotti, infatti, vendono venduti in occasione del black friday a prezzi maggiori di quelli applicati in precedenza”, afferma Federconsumatori. A volte l’inganno si nasconde nei costi di spedizione: in molti ci segnalano, per quanto riguarda l’acquisto online, l’applicazione sì di sconti sui prodotti, ma che vengono poi annullati da costi di spedizione maggiorati”, racconta Federconsumatori.

Il black friday ha anche un effetto sul mondo del lavoro. A Viterbo e provincia, per esempio, Poste Italiane ha incrementato il personale con 45 postini assunti con contratto a tempo determinato, per far fronte all’aumento di pacchi a partire dal 25 novembre e fino al termine delle festività natalizie. Secondo le prime stime, infatti, i picchi d’incremento, in alcune giornate, sfioreranno il 60%.