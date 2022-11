Oggi i funerali di nonna Gilda. La nipote, che deve rispondere di omicidio volontario, è in comunità

È il giorno del dolore e del raccoglimento a Capaccio. Questa mattina alle 10.00 presso la Basilica Paleocristiana di Paestum si terranno i funerali di Gilda Candreva, la 76enne uccisa a coltellate - in circostanze ancora da chiarire - dalla nipote di 16 anni. L'anziana donna - secondo le testimonianze di vicini e conoscenti - era benvoluta in paese. Era una persona molto riservata soprattutto dopo la morte del marito.

In base all'esame autoptico Gilda Candreva è stata raggiunta da sei fendenti (4 alla schiena, uno alla nuca ed uno all'addome e due tagli). La nipote è accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dal grado di parentela. Non è stata contestata la premeditazione, dunque l’ipotesi investigativa è quella di un’aggressione d’impeto sfociata in tragedia al culmine di una violenta lite tra le due donne, anche in considerazione del fatto che la minore ha riportato una profonda ferita da arma da taglio al braccio, mentre tra le dita della vittima è stata rinvenuta una ciocca di capelli dell’assassina, segno tangibile di una colluttazione.

La 16enne ieri è stata trasferita presso una comunità. Ha lascito così il carcere minorile di Nisida, dove era stata condotta subito dopo l'omicidio. La decisione da parte del giudice è arrivata dopo l'udienza di convalida nel corso della quale la giovane ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Il suo legale ha spiegato che “ha chiarito ogni aspetto”. ed ha smentito le voci su una sua presunta gravidanza della ragazza. Gravidanza di cui avrebbe parlato il fidanzato della 16enne nel corso di una intervista (non andata in onda per volere dei genitori del giovane) alla trasmissione “Ore14” in onda su Raidue. Intervista in cui avrebbe anche sostenuto: “Sono certo che lei si è difesa”.

Duramente provati i genitori. Il papà della giovane - in alcune dichiarazioni rilasciate a “La vita in diretta” su Raiuno ha messo a tacere le voci secondo cui la figlia sarebbe stata interessata all'abitazione della nonna: “Ha una villa - ha spiegato l'uomo - non aveva bisogno di quella casa”. Si è anche detto che ci fossero attriti con la nipote per quell'immobile, in cui voleva fare un locale. “La casa era fatiscente. Noi non volevamo tirare fuori nostra madre per fare il locale. Noi avevamo chiesto a nostra madre di poterla sistemare. Questo è tutto”, conclude l'imprenditore. Proseguono intanto le indagini da parte dei Carabinieri che fino a questo momento hanno ascoltato i familiari di nonna Gilda e della nipote, nonché diverse persone presenti in via delle Tavernelle la sera del delitto.