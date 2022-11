Oggi nuova udienza al tribunale di Mansura nel processo contro Patrick Zaki

“Oggi nuova udienza al tribunale di Mansura per il mio processo per reati di sicurezza contro lo Stato. A ogni sessione devo andare a Mansura per partecipare personalmente alle udienze”. Lo scrive su Facebook Patrick Zaki, in attesa di una nuova udienza contro di lui in Egitto, dove è stato arrestato con le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie, propaganda per il terrorismo. Sarà il giudice monocratico a decidere i tempi di emissione della sentenza e delle motivazioni.

"Quando il momento si avvicina - sottolinea lo studente dell'Università di Bologna - è pesantissimo, perché sembra che tu sia troppo vicino a rivivere quel calvario. Vedere l'auto delle deportazioni rappresenta un vero trauma per chi ha vissuto l'esperienza carceraria e ha bisogno di molto tempo per riprendersene. Alcuni dettagli rimangono impressi nella mente, non esci dalla tua prigione, anche se esci dalle sue mura, la prigione ti rimane dentro. Sono grato a tutti gli amici per il loro infinito sostegno. Ad ogni sessione ricevo un enorme numero di messaggi di sostegno e amore che mi fanno sentire di non essere solo in questa difficile esperienza e mi dà qualche speranza che qualcosa di bello possa accadere presto. Finalmente spero che questo incubo finisca presto e di poter tornare a studiare in Italia normalmente e avere la possibilità di lavorare sul mio recupero personale prima di quell'esperienza".