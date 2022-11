I berretti della rivoluzione mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

A 620 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici, presso la sede del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici (Cojop), è stata svelata la mascotte dei Giochi di Parigi 2024. Un paio di berretti frigi rossi, scarpe da ginnastica ai piedi, protesi di gamba destra per la frigia paralimpica, bandiere tricolori all'angolo degli occhi azzurri, rappresenteranno i Giochi di Parigi.

Con il berretto frigio, gli organizzatori hanno optato per un riferimento noto a tutti, simbolo di libertà, figura allegorica della Repubblica francese. Un berretto simile era indossato dai galeotti di Marsiglia liberati nel 1792, e fu il simbolo dei giacobini nel corso della Rivoluzione francese. Grazie a questo fatto, oltre al suo storico significato di libertà, fu poi adottato come simbolo della rivoluzione stessa, immortalato sulla Marianne nel celebre quadro La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix.

"Mirano a dimostrare che lo sport può cambiare tutto e che merita di avere un posto di rilievo nella nostra società", spiega Julie Matikhine direttrice del brand Paris 2024.

Gli organizzatori hanno deciso di creare un duo complementare di mascotte, genderless, ma con un nome femminile, chiamato the e "phryge(s)". Questa mascotte, firmata come opera collettiva pilotata da Paris 2024, è così composta da una frigia olimpica e una frigia paralimpica. "Questi sono i due eroi della tribù dei Phryges, un popolo che li accompagna come i Puffi o i Mignon ", spiega Julie Matikhine.

Tra di loro avranno la missione, a meno di due anni dai Giochi di Parigi, di "far muovere Francia e francesi, di iniziarli o re-iniziarli allo sport", sottolinea Julie Matikhine, oltre che di diffondere "il spirito del perfetto sostenitore" .