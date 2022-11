Oltre quaranta prime esecuzioni assolute al Festival di Nuova Consonanza

L’edizione numero 59 si intitola “Musica in movimento”. La contemporanea protagonista a Roma dal 13 novembre al 18 dicembre, al Teatro Palladium e a quello di Villa Torlonia, al Parco della Musica e al Mattatoio. Inaugura Roberto Herlitzka con i versi di Catullo messi in musica da cinque compositori

La nuova edizione del Festival di Nuova Consonanza nel segno della musica e del movimento. Flussi, storie, intrecci di eventi, in cui la musica si muove verso la danza, le performance, la parola, l’innovazione, saranno al centro della 59sima edizione della storica rassegna della Capitale dedicata alla musica contemporanea, in programma dal 13 novembre al 18 dicembre intitolata appunto “Musica in movimento” e firmata dal presidente di Nuova Consonanza Paolo Rotili, che spiega: “Sarà un viaggio tra le parole narrazione, spettacolo, innovazione. Una immagine dinamica della moltitudine del presente, delle sue varie forme di spettacolo, dai poliedrici linguaggi, spesso percorsi dalle nuove tecnologie. Uno sguardo trasversale su cosa si muove oggi”.

L’inaugurazione

Numerose le prime esecuzioni assolute (oltre quaranta), a partire da quelle che si ascolteranno in Carmina Nuptialia inaugurazione del Festival domenica 13 novembre al Teatro Palladium (ore 20.30). Cinque compositori romani – Matteo D’Amico, Giovanni Guaccero, Stefano Cucci, Enrico Marocchini e Fausto Sebastiani – si confrontano con i versi di Catullo tratti dai Carmina, dando vita a cinque melologhi, affidati alla grande maestria di Roberto Herlitzka e agli ensemble Ars Ludi e Ready Made diretti dallo stesso Marocchini.

Gli appuntamenti successivi

Il festival proseguirà in vari spazi della capitale, dal Teatro di Villa Torlonia al Parco della Musica “Ennio Morricone” (il compositore romano fu tra gli animatori di Nuova Consonanza), e soprattutto al Mattatoio-La Pelanda, sede di gran parte dei concerti. Importanza sarà data anche in questa edizione al teatro musicale, a partire dal secondo appuntamento, al Teatro di Villa Torlonia il 26 novembre, con l’atto unico Ego te absolvo della compositrice Roberta Vacca su testo di Silvia della Ciana, con la mise en éspace di Pierpaolo Mancinelli, lavoro del 2021 giocato su un immaginario dialogo tra Dante e Celestino V, che nasce sull’equivoco generato dal famoso verso del III canto dell’Inferno “colui che fece per viltà il gran rifiuto”.

Da dicembre ci si sposta al Mattatoio La Pelanda, dove l’1 è in programma la prima italiana di Catching Cathy. Omaggio a una diva di e con Nicola Müllers, in arte niclamue, cantante tedesca molto attiva anche nella performance art. Il movimento del suono nello spazio è al centro del primo appuntamento del 3 dicembre in cui l’ensemble “Gli intrigati” diretto da Andrea Molino (musica di Berio, Maderna, Molino e di giovani compositori), si ‘sposta’ nei poliedrici spazi della Pelanda, dando al concerto un carattere performativo e teatrale. Sperimentazione e ricerca segnano il programma del secondo concerto della giornata, ospite Stefan Altoft e la sua tromba microtonale, insieme al Furano Saxophone Quartet. Prende spunto dagli Imaginary Landscapes di John Cage il concerto di Blow Up, ensemble di percussioni votato alla ricerca e alle novità compositive. Il 4 dicembre affiancano alcuni dei pezzi che Cage scrisse tra il 1939 e il 1952 ad altre ‘immagini’ o ‘immaginazioni’ sonore di lavori per percussioni ed elettronica in prima esecuzione di Christopher Cerrone, Marta Gentilucci e Nicoletta Andreuccetti.

Musica in movimento è soprattutto danza. Il 5 dicembre in scena la performance Essere numero 4 balletto per due performers, percussione ed elettronica, a cura del collettivo SonicoMoto. Unica data al Parco della Musica Ennio sarà l’8 dicembre per il concerto che conclude il workshop di composizione “De musica” quest’anno affidato a Luca Francesconi. Il Parco della Musica Contemporanea Ensemble, diretto da Tonino Battista, esegue i brani della fase compositiva più recente (Trama etude e Unexpected End of Formula), caratterizzati da una continua ricerca verso nuove soluzioni timbriche ed espressive.

Dal 9 dicembre si torna al Mattatoio La Pelanda con una giornata dedicata al tema dell’improvvisazione musicale. La giornata del 10 dicembre è interamente dedicata alla fisarmonica. Il concerto delle ore 18 ripercorre alcune tappe essenziali della storia dello strumento, a partire dalla Sequenza XIII di Berio fino all’ascolto di tre prime assolute di Alessio Elia, Eduardo Carlo Natoli, Leonardo Monopoli, in cui si alternano nell’esecuzione Fabrizio Causio, Stefano Di Loreto, Riccardo Pugliese, Umberto Turchi. Alle 21 (De l'intérieur di Fanny Vicens concerto che vede l’uso della fisarmonica microtonale XAMP, creata dallo stesso Vicens insieme a Jean-Etienne Sotty, in collaborazione con l'accordatore Philippe Imbert.

Images From Far è il titolo del concerto dell’11 dicembre di Syntax Ensemble, formazione europea di base in Italia e di recente istituzione, diretta da Pasquale Corrado. Partendo da Maja, brano composto da Ivan Fedele del 1999, il programma propone un percorso attraverso pagine di recente composizione di Daniela Terranova, Yu Kuwabara, Roberto Vetrano e una prima assoluta di Gabriele Manca. Nella stessa giornata segue in prima italiana, nella nuova versione, Tabulae, performance con e su una tavola armonica di pianoforte trasformata in installazione, realizzata da Matteo Franceschini, insieme ai performer Jacopo Mazzonelli ed Eleonora Wegher.

Doppio appuntamento anche per il 12 dicembre: nel solco della ricerca si pone il primo concerto che vede l’esecuzione di una nuova versione di Tierkreis di Karlheinz Stockhausen, realizzata dai due giovani interpreti Samuele Telari (fisarmonica) e Francesco Palmieri (chitarra elettrica) che ‘dialogano’ con sculture sonore automatiche controllate da algoritmi ideate da Simone Pappalardo. Il concerto successivo, Apparition, con il soprano Valeria Matrosova e Ilaria Baldaccini al pianoforte nasce come omaggio al compositore statunitense George Crumb, scomparso lo scorso febbraio, e si dipana intimamente su sonorità oniriche e colte sollecitazioni letterarie. Oltre ad Apparition di Crumb, in programma le Quattro canzoni popolari di Berio, due brani da Leino-Laulut di Kaija Saariaho e in prima assoluta Sonno di Gilberto Bosco.

Novità assoluta il 15 dicembre per Se resistere dipende dal cuore, ascoltando Amelia Rosselli su testi della poetesse e musicologa, interpretati da Elena Bucci e la musica elettroacustica dal vivo di Luigi Ceccarelli. In Echi dell’inudibile il 17 dicembre protagonisti sono Schallfeld Ensemble, formazione cosmopolita con base austriaca, e Anemone Actiniaria, duo di improvvisazione algoritmica basata sullo sviluppo di software con finalità performativa. Come di consueto l’ultimo appuntamento del festival, il 18 dicembre, sarà con la finale del Concorso di composizione Franco Evangelisti, cui si aggiunge quest’anno la consegna del Premio delle arti e la proiezione dei video finalisti del Concorso Sounds of Silences, basato sulla sonorizzazione di film muti, con successiva proclamazione dei vincitori.