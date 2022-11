Omicidi a Roma, trovata la macchina di De Pau. Ora si cerca l'arma dei 3 delitti

Un percorso registrato dalle telecamere.

Giandavide De Pau, l’uomo accusato dell’omicidio delle tre donne trovate morte lo scorso giovedì nel quartiere Prati di Roma, si è spostato con la macchina tra le due scene del crimine.

Grazie alle riprese risulta la chiara la cronologia dei tre delitti: dalle immagini si vede l’assassino entrare e uscire nel portone al civico 28 di via Riboty, dove ha ucciso le due prostitute cinesi e, successivamente, prendere la propria autovettura, una Toyota IQ, passare in via Durazzo, dove al civico 38 alle ore 13 è stato trovato il cadavere di Marta Castano Torres.

L'auto è stata poi ritrovata e, mentre la Polizia Scientifica sta effettuando le analisi sul mezzo di trasporto, gli investigatori stanno portando avanti anche gli accertamenti per la ricerca dell’arma, che si presume essere uno stiletto.

Al vaglio dei tecnici i vestiti e il cellulare di De Pau, abbandonato nell’appartamento dove sono state trovate le prime due vittime.

Al momento la procura di Roma contesta a De Pau il triplice omicidio aggravato, ma non la premeditazione. Tra domani e mercoledì si terrà l'interrogatorio di convalida del fermo.

Gli inquirenti intendono verificare quanto De Pau sia coinvolto anche in eventuali fatti violenti accaduti in passato e legati al mondo della prostituzione a Roma.

L’assassino, 51 anni, ha già una lunga fedina penale sporca: numerosi i precedenti per droga, armi, violenza sessuale, lesioni, ricettazione e violazione di domicilio, oltre a due ricoveri psichiatrici.