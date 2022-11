Sono oltre 4 milioni di rifugiati fuggiti dall’Ucraina già registrati per la protezione temporanea o per simili programmi di protezione nazionale in Europa.

Lo ha reso noto Unhcr, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, notizia riportata dall’ agenzia di stampa nazionale ucraina, Ukrinform .