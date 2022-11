Onu: la popolazione mondiale attuale è di 8 miliardi di abitanti

La "Responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta". Così in un promemoria dell'Onu, dove si stima che la popolazione mondiale attuale è arrivata a 8 miliardi di persone. Un numero enorme considerando che "solo" 70 anni fa (1950), eravamo 2,5 miliardi. "Una crescita senza precedenti ".

"Sanità, nutrizione, igiene e medicina" Le cause sono da ritrovarsi - così le Nazioni Unite - in un "graduale aumento dell'aspettativa di vita, grazie ai progressi della sanità pubblica, nutrizione, igiene personale e medicina". Ma questa crescita demografica pone delle " sfide formidabili" ai paesi più poveri, dove "si concentra la maggior parte della popolazione".

"Da 7 ad 8 miliardi in 12 anni"

Se "fino al 1800 il mondo contava meno di un miliardo di abitanti, sono bastati 12 anni per passare da 7 a 8 miliardi". Ora però si prefigura un rallentamento, perchè per arrivare a 9 miliardi di abitanti del pianeta, bisognerà attendere il 2037.