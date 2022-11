Operaio di 40 anni muore travolto da un camion in un'azienda del Mantovano

Un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio in uno stabilimento che produce prefabbricati a Castelbelforte (Mantova). La vittima è un uomo di nazionalità marocchina che abitava a Goito, nel Mantovano, ed era dipendente di una ditta esterna che aveva in appalto alcune lavorazioni nello stabilimento dove si è verificato l'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un muletto quando, per cause ancora imprecisate ed ora al vaglio degli inquirenti, ha perso l'equilibrio ed è caduto dal mezzo, dall’altezza di circa un metro, finendo sul selciato, nel piazzale esterno dell'azienda, la Nuova Tesi System, di via Parolara. Proprio in quel momento è sopraggiunto un camion con un grosso rimorchio che lo ha travolto e con le ruote l’ha schiacciato. L'operaio è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i soccorritori con un elicottero da Verona. Per il 40enne però non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono al lavoro i carabinieri e i responsabili della Medicina del lavoro di Ats Val Padana.

Dipendente di una ditta esterna anche il lavoratore che era alla guida del mezzo che ha involontariamente investito il 40enne.

Non si ferma la tragedia degli infortuni sul lavoro in Italia. Gli incidenti mortali, nei primi 8 mesi dell'anno, sono stati 677, con una media di quasi tre vittime al giorno. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto sono 484.561 (cioè 2.019 al giorno), con un aumento del 38,7% rispetto ai 349.449 dei primi otto mesi del 2021. Le malattie professionali sono state 39.367 (+7,9%).

Nei primi otto mesi del 2022 la situazione delle morti sul lavoro, sulla scia della forte diminuzione dei casi da Covid, si sta ritirando su valori più contenuti, ma negli ultimi cinque anni il numero delle vittime è cresciuto del 15,5% dalle 1.178 del 2017 alle 1.361 dello scorso anno, passando per il picco di 1.684 morti del 2020, un valore che nel nostro Paese non si registrava dagli anni '80.