Operaio di 55 anni muore cadendo in un vasca di lavorazione del cemento

Sarebbe precipitato in una vasca profonda circa 10 metri che lavora il cemento. Una caduta che non ha lasciato scampo ad un operaio di 55 anni.

L’incidente mortale sul lavoro ieri sera a Montefredane, in provincia di Avellino. L’uomo lavorava in una fabbrica che produce oggetti in cemento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione l’operaio sarebbe caduto nella vasca all’improvviso. Resta da capire cosa sia successo. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e portato all'obitorio dell'ospedale Moscati.