Sono otto gli indagati, a quanto si apprende, per saluto romano e ostentazione dei simboli fascisti al corteo di Predappio della settimana scorsa, in occasione del

centenario della marcia su Roma. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Circa duemila persone provenienti da diverse regioni italiane e in qualche caso dall'estero avevano partecipato il 30 ottobre alla manifestazione nel cimitero dove è sepolto Benito Mussolini.