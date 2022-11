Palazzo Chigi: "Alessia Piperno è stata rilasciata". Meloni chiama i genitori: "Sta tornando a casa"

"Mi perdonerà il segretario Stoltenberg se faccio una cosa irrituale, ma avrete saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa. Io volevo ringraziare il nostro servizio di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso fatto per riportare a casa questa ragazza". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiudendo il punto stampa con il numero uno della Nato oggi in visita a Palazzo Chigi.

Lo rende noto Palazzo Chigi in unna nota. Poi l'annuncio anche della presidente del Consiglio Meloni, mentre era impegnata in un vertice con il segretario della Nato.

La blogger romana era stata arrestata il 28 settembre scorso mentre era in viaggio in Iran, nello stesso mese in cui sono cominciate le proteste per Mahsa Amini. Piperno stava documentando il suo viaggio nel paese islamico e aveva avuto problemi con il rinnovo del visto.

"Rilasciata. Ti aspettiamo Ale". Questo uno dei primi messaggi pubblicati su Instagram dagli amici di Alessia Piperno appena appresa la notizia della sua liberazione.