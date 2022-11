Diciottenne palestinese ucciso dall'esercito israeliano in Cisgiordania

Un palestinese di 18 anni è stato ucciso dall'esercito israeliano vicino alla città di Ramallah in Cisgiordania. Lo riferiscono le autorità palestinesi, secondo quanto riporta 'Haaretz'. Il giovane proveniva dalla città di al-Mazra'a ash-Sharqiya.

Il ministero della Sanità palestinese afferma che il giovane è stato colpito al petto e trasportato in un ospedale di Ramallah, dove è stato dichiarato morto. Un secondo palestinese è stato colpito e gravemente ferito, ed è stato portato in un ospedale di Gerusalemme dai militari.

In precedenza un portavoce dell'esercito israeliano aveva affermato di aver ricevuto segnalazioni di pietre lanciate verso i veicoli in un incrocio vicino, e che le forze israeliane che erano nella zona hanno sparato in direzione di chi le lanciava. Nessuna conferma da parte israeliana, tuttavia, della morte del giovane palestinese.