Basket, Georgia - Italia 84-85

Gli azzurri tornano in campo per disputare un’altra partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023.

Dopo la sconfitta casalinga contro la Spagna (all’overtime per 84-88), i ragazzi di Gianmarco Pozzecco, attualmente secondi nel girone L con cinque successi e due sconfitte, sfidano la Georgia a Tbilisi per cercare il riscatto immediato.

Fondamentale per gli Azzurri vincere a Tbilisi per non farsi raggiungere in classifica.