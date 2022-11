Qualificazioni per i Mondiali di basket, confermata Italia - Spagna domani a Pesaro

E' confermata la partita di basket Italia-Spagna in programma domani alle ore 21.00 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro e valida per le qualificazioni ai Campionati Mondiali. Confermati anche tutti gli eventi collaterali. Dalle verifiche effettuate presso l'impianto sportivo non sono risultati problemi nonostante le scosse di terremoto che hanno interessato la zona in queste ore.

E poi i ragazzi di Pozzecco incontreranno la Georgia a Tbilisi il 14 novembre alle ore 16.00 italiane. Per qualificarsi matematicamente già in questa tornata, dovremo vincere entrambe queste partite, altrimenti occorrerà attendere le ultime due gare dell’ultima finestra (23 febbraio in casa contro l’Ucraina e 26 febbraio in trasferta in Spagna).

Italia-Spagna l'11 novembre alle 21.00 è su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay.

è su Rai 2 e e RaiPlay. Georgia-Italia il 14 novembre alle 16.00 è su Rai 3 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay.

Dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate, contro Paesi Bassi e Ucraina in trasferta e Georgia in casa, l’Italia è in testa alla classifica del Gruppo L insieme alla Spagna e vede il Mondiale sempre più vicino.

Al Mondiale 2023 (Giappone, Indonesia e Filippine) si qualificano le prime tre squadre classificate.

I convocati dell'Italia



#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)



La classifica del gruppo L



Spagna 11 (5/1)

Italia 11 (5/1)

Islanda 10 (4/2)

Georgia 9 (3/3)

Ucraina 7 (1/5)

Paesi Bassi 6 (0/6)