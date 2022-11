Delusione per il Setterosa, oggi la semifinale per il quinto posto

C'è delusione. Il mancato aggancio alle semifinali lascia l'amaro in bocca. Dopo la sconfitta contro l'Olanda si sapeva che contro gli Stati Uniti sarebbe stata necessaria una vera impresa, ma la sconfitta di misura ovviamente brucia.

Ieri, infatti, il Setterosa è andato a un passo dalla vittoria contro le olimpioniche e campionesse mondiali in carica degli Stati Uniti, ma alla fine ha dovuto cedere 11-10 (5-2, 2-4, 1-2, 3-2).

Così questa mattina la Nazionale di Carlo Silipo, bronzo europeo a Spalato e quarta ai mondiali di Budapest, torna in vasca sabato 5 novembre, alle 9.40 italiane, contro la Nuova Zelanda nella semifinale per il quinto posto.

La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport + HD e in simulcast in streaming su rainews.it e Rai Play.