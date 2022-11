Alla scoperta degli avversari dell'Italia negli Europei maschili e femminili 2023

Una cornice eccezionale, quella del Teatro di Corte di Palazzo Reale, per definire le Pool delle prossime rassegne continentali maschili e femminili che si giocheranno nel 2023. Le nostre Nazionali arriveranno all’Europeo forti del titolo conquistato nell’ultima edizione, e potranno scegliere una delle avversarie del proprio girone. Nella Pool dell’Italia femminile ci sarà dunque la Romania, mentre la Svizzera nella Pool maschile.

A Napoli, il primo atto dei Campionati Europei: le 24 formazioni partecipanti a ciascuna rassegna saranno suddivise nei 6 raggruppamenti.

Per quanto riguarda i Campionati Europei Maschili, saranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord con i campioni continentali e mondiali allenati da Ferdinando De Giorgi che avranno, dunque, la possibilità di giocare in casa l’intero torneo tra gara di apertura a Roma, poi a Perugia e a Bari; finali in programma a Bologna.

Italia e Bulgaria sono già stati Paesi co-organizzatori nel 2015, mentre per Israele e Macedonia del Nord (che ospiteranno ciascuna un girone della prima fase) è una assoluta novità.

Per quanto riguarda invece l’Europeo Femminile organizzatori saranno Belgio, Italia, Estonia e Germania. Il CT Mazzanti e le Azzurre, vincitrici anche dell'ultima Nation League, e terze al Mondiale, giocheranno la gara di apertura a Verona, la pool tra Monza e Torino, e ottavi e quarti a Firenze. La final Four per le medaglie, infine, si disputerà in Belgio.