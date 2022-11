Serie A1, in campo Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri

Per la sesta giornata di campionato una partita che promette spettacolo. Si tratta del primo derby del 2022/2023 tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Igor Gorgonzola Novara. Il match è in scena al PalaIgor.

Le ragazze di Bregoli sono reduci dall’eccellente prestazione e dalla netta vittoria ottenuta domenica contro Firenze. La compagine di Lavarini arriva invece dal primo stop stagionale patito mercoledì contro Conegliano nell’anticipo della nona giornata.

Distanziate in classifica di 2 lunghezze – Novara seconda con 14 punti, Chieri quarta con 12 – entrambe le squadre puntano a fare bene, le gaudenziane per non perdere contatto da Conegliano, le biancoblù per provare a restare nel gruppo di testa insieme alle corazzate dell’A1.

Quella di Novara è per Chieri una partita che apre tre settimane di fuoco. Seguiranno la trasferta a Busto Arsizio (mercoledì 16), il match interno con Scandicci (domenica 20) e la trasferta a Monza (domenica 27). Tutto questo senza dimenticare l’atteso debutto europeo nella Challenge Cup contro il Gacko, con andata mercoledì 23 al PalaFenera e ritorno mercoledì 30 in Bosnia.

Nei nove precedenti fra i due club Novara ha vinto sette volte. Quattro le ex, due per parte: da un lato Francesca Bosio e Rachele Morello, dall’altro Jordyn Poulter e Giulia Bresciani. Quest’ultima ritrova per la prima volta da avversaria i colori che ha difeso per tre stagioni, contribuendo alla promozione in A1 nel nel 2018.