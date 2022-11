Pallavolo: sorteggio pool degli Europei 2023. Diretta su Rai Sport e in streaming su rainews.it

Partito al Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli per il sorteggio delle pool dei Campionati Europei 2023 maschili e femminili di pallavolo.

CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI

Le 24 formazioni partecipanti

Saranno 24 le formazioni che prenderanno parte alla 33esima edizione della rassegna continentale in programma dal 28 agosto al 16 settembre 2023.

Le squadre partecipanti sono così suddivise:

-4 Paesi Organizzatori: Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord, Israele

-7 Nazionali qualificate di diritto in base al ranking della precedente edizione (tra parentesi il risultato in classifica della 32esima edizione) Slovenia (2a), Polonia (3a), Serbia (4a), Olanda (5a), Germania (6a), Repubblica Ceca (8a), Francia (9a); alle quali si aggiunge l’Ucraina (13a) in base alla decisione del board CEV del luglio 2022

-12 Nazionali qualificate provenienti dai tornei di qualificazione. Le 7 vincitrici sono: Turchia, Finlandia, Belgio, Portogallo, Grecia, Spagna, Romania. Le 5 seconde classificate con i migliori risultati acquisiti sono: Svizzera, Danimarca, Montenegro, Estonia, Croazia.

Linee guida

Le formazioni qualificate, a eccezione delle 4 ospitanti e delle 4 che ciascuna di queste ha diritto di scegliere come una delle avversarie, quindi totali 16, saranno suddivise in quattro urne secondo il ranking aggiornato al 22 agosto 2022. Nel caso in cui due o più squadre dovessero occupare la stessa posizione nel ranking si terrà conto del risultato ottenuto nell’edizione precedente. Le Nazionali organizzatrici saranno collocate come teste di serie nelle 4 pool in questo modo (tra parentesi le sedi di gioco della prima fase per ciascun Paese)

Pool A: Italia

Pool B: Bulgaria

Pool C: Macedonia del Nord

Pool D: Israele

Le formazioni scelte come avversarie dalle Nazionali organizzatrici andranno ad occupare automaticamente la posizione numero 2 di ciascuna pool. Le squadre classificatesi prima e seconda nell’edizione 2021 – Italia e Slovenia - non potranno essere sorteggiate nella stessa pool.

Ogni formazione estratta dalle urne sarà allocata in ciascuna pool seguendo l’ordine da sinistra a destra (A, B, C, D) e le urne seguiranno l’ordine da 1 al 4.

Esempio: 1a squadra estratta da urna 1 nella pool A, 2a estratta da urna 1 nella pool B, 3a estratta da urna 1 nella pool C.

Stessa procedura per urna 2, urna 3 e urna 4.

Negli ottavi di finale della 33esima edizione la pool A incrocerà la pool C con i match di questo incrocio che si giocheranno in Italia:

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1

Le squadre provenienti dalla pool B incroceranno invece quelli della pool D con i match ad eliminazione diretta in programma in Bulgaria:

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1

I quarti di finale si giocheranno in due paesi: Italia e Bulgaria. Disputeranno i quarti di finale le formazioni vincitrici degli ottavi disputati nello stesso paese. Le semifinali e finali si giocheranno a Bologna.

CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI

Le 24 formazioni partecipanti

Saranno 24 le formazioni che prenderanno parte alla 33esima edizione della rassegna continentale in programma dal 15 agosto al 3 settembre 2023.

Le squadre partecipanti sono così suddivise:

-4 Paesi Organizzatori: Belgio, Italia, Germania, Estonia

-7 Nazionali qualificate di diritto in base al ranking della precedente edizione (tra parentesi il risultato in classifica della 32esima edizione): Serbia (2a), Turchia (3a), Olanda (4a), Polonia (5a), Francia (7a), Svezia (8a), Bulgaria (9a)

-12 Nazionali qualificate provenienti dai tornei di qualificazione. Le 6 vincitrici sono: Romania, Repubblica Ceca, Ucraina, Slovenia, Slovacchia, Bosnia-Erzegovina. Le 6 seconde classificate e la migliore terza: Croazia, Finlandia, Ungheria, Azerbaijan, Spagna, Grecia, Svizzera.

Linee guida

Le formazioni qualificate, a eccezione delle 4 ospitanti e delle 4 che ciascuna di queste ha diritto di scegliere come una delle avversarie, quindi totali 16, saranno suddivise in quattro urne secondo il ranking aggiornato al 12 settembre 2022. Nel caso in cui due o più squadre dovessero occupare la stessa posizione nel ranking si terrà conto del risultato ottenuto nell’edizione precedente. Le Nazionali organizzatrici saranno collocate come teste di serie nelle 4 pool in questo modo:

Pool A: Belgio

Pool B: Italia

Pool C: Germania

Pool D: Estonia

Le formazioni scelte come avversarie dalle Nazionali organizzatrici andranno ad occupare automaticamente la posizione numero 2 di ciascuna pool. Le squadre classificatesi prima e seconda nell’edizione 2021 - Italia e Serbia - non potranno essere sorteggiate nella stessa pool.

Ogni formazione estratta dalle urne sarà allocata in ciascuna pool seguendo l’ordine da sinistra a destra (A, B, C, D) e le urne seguiranno l’ordine da 1 al 4.

Esempio: 1a squadra estratta da urna 1 nella pool A, 2a estratta da urna 1 nella pool B, 3a estratta da urna 1 nella pool C.

Stessa procedura per urna 2, urna 3 e urna 4.

Negli ottavi di finale della 33esima edizione la pool A incrocerà la pool C con i match di questo incrocio che si giocheranno in Belgio:

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1

Le squadre provenienti dalla pool B incroceranno invece quelli della pool D con i match ad eliminazione diretta in programma in Italia:

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1

I quarti di finale si giocheranno in due paesi: Belgio e Italia. Disputeranno i quarti di finale le formazioni vincitrici degli ottavi disputati nello stesso paese. Le semifinali e finali si giocheranno a Bruxelles.