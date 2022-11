Papa Francesco in Bahrein rilancia il dialogo sulla “fraternità umana” tra Oriente e Occidente

C’è grande attesa ed entusiasmo per il viaggio apostolico di Papa Francesco in Bahrein dal 3 al 6 novembre. Si tratta del 39° viaggio internazionale del Pontefice, del 10° in un paese a maggioranza musulmana: testimonia l’importanza per Francesco di voler consolidare il buon rapporto con l’Islam. Composta da 33 isole nel Golfo Persico, le cui acque confinano tra Arabia Saudita e Qatar, il regno dei due mari sin dall’antichità è stato al centro di importanti rotte commerciali. La religione ufficiale in Bahrein è l’islam; nel paese vige la Sharia, la legge islamica, fonte del diritto, e una monarchia retta da una dinastia sunnita in un paese per maggioranza sciita che da tempo chiede cambiamenti costituzionali, diritti sociali ed economici.

Con una popolazione di 1,5 milioni di abitanti (240 mila di origini straniere), circa 80 mila sono fedeli cattolici, in maggioranza lavoratori immigrati nativi del subcontinente indiano e delle Filippine di cui un terzo residenti nella capitale, Manama. All’interno del paese ad attenderlo anche una popolazione cristiana autoctona di circa un migliaio di fedeli.

La sua visita nel piccolo Stato arabo toccherà le città di Manama e Awail, in cui è prevista una messa pubblica nello Stadio Nazionale e un suo intervento in occasione del “Forum for Diaolgue: East and West for human coexistence” che rimanda al “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale” firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 dal Papa e dal grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

Una grande sfida pastorale per la Chiesa Universale verso un paese che prospetta un’apertura, se pur timida, alle altre confessioni, riconoscendone la libertà di credo e di culto, proprio nella terra sacra ad ogni musulmano in cui Maometto fondò la religione ispirata dal Corano.

Infatti il motto della visita è calzante e “assai appropriato”: “Pace in terra agli uomini di buona volontà”, ispirato al Vangelo di Luca, in una fase storica in cui il mondo, dilaniato da diversi conflitti, reclama un profondo bisogno di pace.