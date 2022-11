Papa: "In Ucraina guerra sacrilega, fermiamola"

"Oggi, in tante regioni del mondo, la pace è minacciata. Riconosciamo insieme che la guerra, ogni guerra, è sempre, comunque e dovunque una sconfitta per tutta l’umanità. Penso a quella in Ucraina, una guerra sacrilega che minaccia ebrei e cristiani allo stesso modo, privandoli dei loro affetti, delle loro case, dei loro beni, della loro stessa vita". Così Papa Francesco ai partecipanti all’Executive Committee Meeting del World Jewish Congress, il congresso ebraico mondiale. "Solo nella volontà seria di avvicinarsi gli uni agli altri e nel dialogo fraterno è possibile preparare il terreno della pace", ha aggiunto. "Come ebrei e cristiani, cerchiamo di fare tutto ciò che è umanamente possibile per arrestare la guerra e aprire vie di pace".

"Alla luce dell’eredità religiosa che condividiamo, guardiamo al presente come a una sfida che ci accomuna, come a un'esortazione ad agire insieme. Alle nostre due comunità di fede è affidato il compito di lavorare per rendere il mondo più fraterno, lottando contro le disuguaglianze e promuovendo una maggiore giustizia, affinché la pace non rimanga una promessa dell’altro mondo, ma sia già realtà in questo", ha aggiunto.

Durante la sessione che si è svolta questa mattina nell'Aula del Sinodo è stato presentato un memorandum che vuole riaffermare i profondi legami tra ebrei e cattolici. Per decenni, e soprattutto dopo l'adozione da parte del Concilio Vaticano II della Dichiarazione Nostra Aetate, il WorldJewish Congress è stato in prima linea nel forgiare migliori relazioni tra l'ebraismo mondiale e la Chiesa cattolica, compiendo grandi passi in avanti nell'aumentare la comprensione e nel risolvere le differenze tra i popoli.