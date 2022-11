Parata di stelle per far tacere le armi. Si avvicina la Partita per la Pace

Nicolas Burdisso, Antonio Di Natale, Nicola Legrottaglie, Zé Maria, Paulo Futre, Bruno Alves, Shota Arveladze, Fabio Galante, Antonio Benarrivo, Sebastien Frey, Francesco Colonnese, Gigi Di Biagio, Marco Amelia: sono solo alcuni dei campioni del calcio di ieri che si sono aggiunti ai primi - tantissimi - nomi che scenderanno in campo lunedì prossimo, alle 18, allo Stadio Olimpico di Roma per la terza edizione della Partita per la Pace. Sono pronti a sostenere l’appello di Papa Francesco perché nel mondo tacciano finalmente le armi.

L'iniziativa è organizzata come evento benefico interreligioso dal Pontificio Movimento per l'Educazione Scholas Occurrentes.

L'evento avrà un prologo alle 17.15 perché i bambini e i giovani che praticano sport possano partecipare alla Partita e raccontare le loro esperienze.

Al termine dell'incontro si terrà un imponente tributo olografico per Diego Armando Maradona che, con la tecnologia Holonet, offrirà agli spettatori uno show spettacolare mai visto prima, presentando emozioni e ricordi, e facendo sentire a tutti la presenza di Diego, che fu capitano della squadra di Scholas. Parteciperanno i figli, per la prima volta tutti insieme, e gli amici più cari di Diego.

Oltre allo show olografico ci saranno altre spettacolari iniziative, come l’esibizione della band live OPUS, che canterà la famosa canzone Live is Life durante durante lo show olografico per Diego, della cantante internazionale Lola Ponce e del famoso tanghero Pablo Moyano.

Le stelle che avevano annunciato la loro presenza in prima battuta sono i campioni del mondo dell’Italia 2006 Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta. Insieme con Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti e Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo, e Diego Maradona junior.

Gli ultimi biglietti disponibili si possono acqusitare sulla piattaforma TicketOne.it, dove sarà possibile anche fare una donazione; un metodo innovativo che consiste nell'acquistare un biglietto e donarlo a favore di un altro beneficiario come associazioni sociali, volontari, bambini, scuole che potranno così assistere allo stadio.