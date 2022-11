Parigi: i migranti della Ocean Viking "in zona di attesa internazionale"

La nave Ocean Viking dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranee ha attraccato questa mattina al porto di Tolone, in Costa Azzurra, e ha sbarcato i 230 migranti che erano a bordo, soccorsi nel Canale di Sicilia in sei diverse operazioni tra il 22 e il 26 ottobre. Le persone scese dall'imbarcazione "non sono al momento ammesse sul territorio francese, ma poste in una zona di attesa internazionale", ha spiegato però nel primo pomeriggio di oggi la portavoce del ministro francese dell'Interno Camille Chaize ai microfoni di Bfm-Tv.

Ieri il governo francese aveva offerto il porto di sbarco, criticando aspramente Roma per averlo rifiutato, annunciando la sospensione del ricollocamento dei 3.500 rifugiati previsti grazie all'accordo sull'immigrazione siglato dai 27 stati Ue il 10 giugno 2022 e invitando gli altri paesi membri a fare altrettanto. "Le autorità francesi hanno preso la decisione a titolo eccezionale di ovviare al comportamento inaccettabile del governo italiano e di invitare l'imbarcazione a raggiungere il porto militare di Tolone", ha affermato il ministro degli Esteri francese Gérald Darmanin, che ha inoltre disposto il rafforzamento dei controlli alla frontiera con l'Italia: dalle 20 di ieri sera sono presidiati “oltre una decina” di punti di passaggio, compresi quelli di montagna, “24 ore su 24”. Si tratta di "controllare le stazioni, gli assi secondari soprattutto di Mentone, ma anche Sospel o Breil-sur-Roya, assi autostradali, in particolare l'A8, le uscite e i pedaggi sulle autostrade", spiega la polizia francese.

"Quando si parla di ritorsioni in una dinamica Ue qualcosa non funziona. Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificabile", ha detto la presidente del Consigio Giorgia Meloni interpellata in conferenza stampa. "Cosa fa arrabbiare? Il fatto che l'Italia deve essere l'unico porto di sbarco per i migranti del Mediterraneo? Questo non c'è scritto in nessun accordo", ha sottolineato. Per Meloni l'unica soluzione "è la difesa dei confini esterni dell'Ue, bloccare le partenze, aprire hotspot. Abbiamo speso milioni di euro per aiutare la Turchia, ora serve una soluzione europea". Anche per il ministro degli Interni Matteo Piantedosi "la reazione della Francia è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l'Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare". Di una “reazione sproporzionata” ha parlato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.