Il 14 novembre all'Olimpico di Roma la Partita della Pace. Ci sarà un omaggio a Maradona

Anche i campioni del mondo dell’Italia 2006 saranno all’Olimpico di Roma, il 14 novembre, per giocare la Partita per la Pace e rendere omaggio a Maradona.

Ormai ci siamo, tra pochi giorni le più grandi stelle del calcio mondiale di diverse religioni e fedi, insieme al Papa, lanceranno questo nuovo appello alla pace.

Anteprima alle 17:15 quando bambini e giovani che praticano sport racconteranno le loro esperienze e i valori educativi tratti dalle loro attività. Fischio d'inizio dell'incontro alle 18:00 e al termine uno spettacolare tributo a Diego Armando Maradona che grazie a proiezioni olografiche farà rivivere al pubblico emozioni e ricordi del “Pibe de oro”, che fu capitano della squadra di Scholas, con la partecipazione dei suoi figli e dei suoi amici più cari sul campo di gioco.

Oltre alla maglia, We Play For Peace ha presentato per l'evento una collezione di NFT, una serie di questi avrà l'immagine della stella del calcio Diego Armando Maradona; gli NFT saranno venduti in Italia e nel mondo come ricordo digitale di questo evento unico per la pace.

L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è benedetta da Papa Francesco e organizzata come evento benefico interreligioso dal Pontificio Movimento per l'Educazione Scholas Occurrentes.

Anche Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti e Roman Weidenfeller si uniranno alle altre star per giocare nella partita che vedrà la partecipazione di Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e ovviamente Diego Maradona junior tra tanti altri.

Altre star come Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Dani Alves, Ángel Di María e Maxi Rodríguez hanno aggiunto il loro sostegno all'iniziativa con video-messaggi a favore della pace e dell'evento.

Tutte le informazioni sulla partita per la pace e l'omaggio a Maradona si possono trovare sul sito weplayforpeace.org.