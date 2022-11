In campo la Partita della Pace: l'Olimpico contro la guerra

Lo sport, la musica, lo spettacolo per rafforzare l’appello di Papa Francesco per la concordia tra i popoli e il silenzio delle armi.

A sostenerlo, decine di stelle del calcio di ieri e di oggi (da Fabio Cannavaro a Gianluigi Buffon, da Miroslav Klose a Ronaldinho, da Claudio Caniggia a Ciro Ferrara insieme con i campioni odierni di Roma e Lazio), protagonisti della scena musicale come Lola Ponce, la band Live Opus, Odino Faccia, il tanghero Pablo Moyano.

L’attesa è finita. Alle 18, allo Stadio Olimpico di Roma, il fischio d’inizio della terza edizione della Partita per la Pace, l’evento benefico interreligioso organizzato dal Pontificio Movimento per l'Educazione Scholas Occurrentes.

Al timone dell’evento, Nek e Carolina Di Domenico.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza e destinato ai programmi gratuiti della Fondazione Scholas.