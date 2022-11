Stava lavorando quando è rimasta accidentalmente incastrata tra un macchinario che trasporta il vetro e una macchina per i bancali. È morta così una donna di 50 anni che lavorava in una vetreria a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Ad estrarre il corpo, i Vigili del Fuoco.

Sull'incidente mortale sul lavoro i Carabinieri della Compagnia di Piacenza stanno cercando di capire cosa sia successo. Già disposta un'autopsia che si svolgerà nelle prossime ore.