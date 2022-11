Piantedosi: "Reazione di Parigi totalmente incomprensibile: ha accolto 234 migranti, noi 90mila"

"La reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti - quando l'Italia ne ha accolti 90 mila solo quest'anno - è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all'immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l'Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare". Così replica il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo che la Francia ha annunciato una serie di misure contro Roma, che ha rifiutato un porto alla nave ong Ocean Viking: stop immediato dell'accordo dei ricollocamenti dei migranti e confini blindati con l'Italia.

"La solidarietà europea viene sbandierata ma l'Italia ha affrontato finora questo problema da sola e il nostro sistema di accoglienza è in gravissima difficoltà" continua Piantedosi. "E' evidente, quindi, che l'Italia non potrà dare la propria adesione a soluzioni per un Patto europeo non adeguatamente bilanciato tra misure di solidarietà e di responsabilità. I Paesi di primo ingresso non possono, infatti, da soli sopportare l'onere di una responsabilità esclusiva nella gestione dei flussi". Per questo, aggiunge, "noi continuiamo a sostenere che la soluzione più seria è lavorare insieme per fermare le partenze dal nord Africa".