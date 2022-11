Piantedosi sui migranti: ci faremo carico delle emergenze, gli altri via

Il governo ha adottato un "provvedimento interministeriale" con il quale si formalizza una "presa di posizione sulla prima nave di Ong che ha forzato un po' ed è entrata in acque territoriali italiane verso Catania senza ottemperare alle richieste (l'identificazione di persone a bordo, dove erano state tratte in salvo, quali erano le oggettive condizioni e soprattutto senza aver informato le persone sulla normativa europea). Le risposte non sono state all'altezza delle nostre aspettative".

Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

Il provvedimento, ha spiegato, "in buona sostanza" impone alla nave, quando "arriverà di fermarsi in rada e potrà permanere in acque nostre solo per il tempo necessario per farci vedere le emergenze di carattere sanitario e altro tipo delle quali, voglio premetterlo, ci faremo carico, minori, donne incinte, donne con bambini piccoli, gente con la febbre".

"Noi rispettiamo le persone e le esigenze umanitarie ma all'esito della verifica quelli che non dovessero essere in queste condizioni dovranno essere riportati fuori dalle acque territoriali e la nave verrà invitata ad andare. Poi vedremo cosa succede", ha concluso Piantedosi. “A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere lì per vedere le emergenze di carattere sanitario o di altro tipo”.

I Paesi di bandiera delle navi delle Ong si facciano carico dei migranti a bordo

Il ministro dell'Interno poi ribadisce la necessità che i Paesi di bandiera della navi delle Ong si facciano carico di chi è a bordo. Il provvedimento interministeriale (Interno, Difesa, Infrastrutture) rilancia la politica governativa di una redistribuzione dei richiedenti asilo in Europa che tenga conto dei Paesi di bandiera e, nell'immediato, della possibilità di far sbarcare sulle coste italiane donne e bambini.

Il Governo non vuole cedere alle richieste di sbarco dei quasi mille naufraghi su tre diverse navi ferme nel Mediterraneo da giorni. E intanto incassa l'apertura della Francia (sottolineata positivamente da Piantedosi), che si dice pronta ad accogliere una parte dei migranti purché - in questo caso la Ocean Viking con 234 a bordo - l'Italia rispetti il diritto internazionale aprendo uno dei suoi porti. A essere coinvolta in questa operazione potrebbe essere anche la Germania, secondo quanto precisa Parigi.

La Norvegia invece resta sul fronte opposto sottolineando di non avere "nessuna responsabilità ai sensi delle convenzioni sui diritti umani o del diritto del mare per le persone imbarcate a bordo di navi" private o di ong "battenti bandiera norvegese nel Mediterraneo" (è il caso delle 'umanitarie' Geo Barents e della Ocean Viking, entrambe attualmente in mare). Ma è proprio dall'organizzazione non governativa a bordo di quest'ultima nave, in preda al peggioramento delle condizioni meteo e dove il cibo comincia a scarseggiare, che viene lanciato un appello agli stati dell'Unione chiedendo che si facciano carico di "alleviare la pressione degli arrivi sull'Italia e su Malta: per noi - spiegano Sos Méditerranée - l'importante è che la Ocean Viking raggiunga il porto sicuro più vicino e speriamo che questo avvenga il più presto possibile".

Quella che sembra versare in condizioni peggiori è la Humanity 1 (sono in 179 a bordo tra cui oltre cento minori), nave di Sos Humanity, che invece accodandosi al diniego della Norvegia chiarisce: "La bandiera non ha nulla a che fare con i diritti o i doveri di asilo". Anche dalla Geo Barents (572 in attesa da oltre una settimana) i soccorritori di Medici Senza Frontiere puntano allo sbarco delle persone il più presto possibile aldilà delle modalità di accoglienza, escludendo categoricamente anche eventuali ipotesi di identificazione a bordo.