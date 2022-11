Piazza Affari accelera, la Bce verso la normalizzazione del bilancio

Seduta positiva, dopo due giorni di calo, per le borse europee: a Milano +1,23% per l'indice Ftse Mib. Il bilancio provvisorio della settimana è in rialzo dello 0,75%: se la tendenza dovesse continuare fino alla chiusura, si tratterebbe della settima settimana consecutiva con il segno più. Nel resto d'Europa oggi Londra +0,87%, Francoforte +1,10%, Parigi +1,15%.

Anche a Wall Street i future sugli indici hanno cambiato verso: ora +0,42% per quello sul Dow Jones, +0,62% per quello sull'S&P 500, +0,77% per quello sul Nasdaq.

Ieri le borse in Europa e negli Usa erano scese. Tra i motivi c'erano state le dichiarazioni negli ultimi giorni di tre consiglieri della banca centrale statunitense, secondo i quali i rialzi dei tassi dovranno continuare per contrastare l'inflazione. L'ultimo è stato ieri il presidente della Fed di Saint Louis, Jim Bullard.

Anche in Asia il segno prevalente nella notte è stato negativo. Timido segno più solo per Seul, nonostante il lancio del missile da parte della Corea del Nord nelle acque del Giappone.

Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread Btp/Bund rimane a quota 190 punti base e il rendimento del Btp decennale di poco sotto il 4% (3,96%, secondo i dati della piattaforma Mts). E' stata composta la reazione dei mercati alle parole della presidente della Bce Christine Lagarde. Parlando allo European Banking Congress Lagarde ha detto che «gli acquisti di attività su larga scala erano necessari per espandere l'orientamento della politica quando i tassi di interesse erano vicini al limite inferiore. Ma nel contesto attuale, e riconoscendo che i tassi di interesse rimangono lo strumento più efficace per definire la nostra posizione politica, è opportuno che il bilancio sia normalizzato in modo misurato e prevedibile».

Sul fronte dell'energia, il gas scende a quota 109 euro al megawattora (-3%, future di dicembre) sul mercato Ttf di Amsterdam.

In calo anche il petrolio, per le previsioni di un calo di una domanda a livello mondiale: ora il Brent è a quota 98,21 dollari al barile, venerdì scorso era a oltre 95 dollari.