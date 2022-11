Piazza Affari brilla in Europa trainata da Tim. Giù Unicredit e Snam

I listini oggi hanno avuto andamenti diversi in Europa. Il Ftse Mib di Milano ha chiuso con un rialzo dello 0,90%, dall'inizio di ottobre è salito del 13%.

Positiva anche Francoforte, +0,52%; negativa invece Londra, -0,36% invariata Parigi.

E negli Stati Uniti Dow Jones +0,54%, Nasdaq negativo, -0,18%.

Tra i titoli che trainano oggi il listino milanese c'è Tim, +10,65% oggi e +23% nell'ultima settimana, per le voci sul cosiddetto "progetto Minerva", ossia il progetto di rete unica delle telecomunicazioni a controllo pubblico, in cui avrebbe un ruolo primario Cdp.



Maggiore discesa, tra i titoli del Ftse Mib, per Snam, -1,87%, e per Unicredit, -1,86%, dopo le indiscrezioni del Financial Times su "attriti" con la Bce circa la distribuzione distribuzione del capitale ai soci per il 2024 e la presenza in Russia della banca.

Intanto sul fronte del titoli di Stato, spread/Btp stabile a quota 214 punti base (-2 punti base) nel primo giorno di contrattazioni dopo la presentazione della Nadef da parte del governo.



Sul fronte dell'energia: il future di dicembre del gas naturale è scambiato a 111,5 euro al megawattora, -2,8% rispetto a venerdì. Sale invece il petrolio: per il Brent +0,56%, ora è scambiato a 99,09 dollari al barile.

Parità quasi assoluta per il rapporto euro/dollaro, a quota di 0,9998. L'euro ha recuperato rispetto alle settimane scorse. C'è attesa per il dato di giovedì sull'inflazione americana, il più grande market mover della settimana, dopo le elezioni di Midterm negli Stati Uniti.