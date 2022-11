Piazza Affari rivede il segno più

Partenza positiva, dopo due giorni di calo, per la borsa di Milano: +0,38% per l'indice Ftse Mib. Il bilancio provvisorio della settimana è sostanzialmente in parità (-0,05%), dopo sei settimane di fila di rialzi. Nel resto d'Europa oggi Londra +0,25%, Francoforte +0,36%.

Ieri Wall Street ha visto gli indici principali chiudere in lieve discesa. Tra i motivi della fine della fase espansiva dei mercati ci sono state le dichiarazioni negli ultimi giorni di tre consiglieri della banca centrale statunitense, secondo i quali i rialzi dei tassi dovranno continuare per contrastare l'inflazione. L'ultimo è stato ieri il presidente della Fed di Saint Louis, Jim Bullard.

Anche in Asia il segno prevalente è negativo. Timido segno più solo per Seul, nonostante il lancio del missile da parte della Corea del Nord nelle acque del Giappone.

Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread Btp/Bund è in calo a quota 193 punti base (-5) e il rendimento del Btp decennale è poco mosso a quota 3,97%. Ieri si è conclusa la 18esima edizione del Btp Italia, il titolo con il rendimento agganciato all'inflazione. La raccolta è stata di quasi 12 miliardi di euro, contro i 9,4 miliardi dell'edizione di giugno. Stabili le sottoscrizioni dei privati, pari a 7,28 miliardi di euro, mentre è cresciuta l'adesione da parte degli investitori istituzionali.

Settimana in calo per il petrolio, per le previsioni di un calo di una domanda a livello mondiale diffuse nei giorni scorsi dall'Opec: il Brent scende sotto i 90 dollari al barile, con il future di dicembre a quota 89,87 dollari; lunedì il prezzo era superiore ai 95 dollari.

E' invece salito nella settimana il prezzo del gas: è scambiato a 115 euro al megawattora, +2% rispetto alla chiusura di ieri; venerdì scorso la chiusura era stata a quota 97,8 euro.

A Piazza Affari maggiori rialzi per tre titoli del comparto energia: Enel (+1,76%), Tenaris (+1,38%) e Saipem (+1,21%). Maggiori ribassi per Ferrari (-0,78%) e Diasorin (-1,03%).