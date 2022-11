Piazza Affari sale ancora, +17% nell'ultimo mese. Ftx avvia la bancarotta assistita

Una giornata positiva per le borse. Per l'indice Ftse Mib di Milano oggi +0,25% (24.462 punti), sono salite poco di più Francoforte e Parigi, +0,58% per entrambe, mentre l'indice di Londra è sceso dello 0,59%. Per Milano +5,07% il bilancio della settimana, mentre nell'ultimo mese +17%.

Negli Stati Uniti ieri c'è stata euforia dopo il dato il calo sull'inflazione, ieri il Nasdaq dei tecnologici ha chiuso in rialzo del 7,60%. Oggi situazione più tranquilla: Dow Jones -0,76%, Nasdaq +0,57%.

Gas in calo: il future di dicembre scende sotto i 100 euro al megawattora, a quota 97,6 euro, -13,97%.

Continuano gli effetti derivanti dal dato sull'inflazione negli Stati Uniti, scesa oltre le attese a ottobre. L'euro si apprezza ancora, un euro vale 1,0335 dollari, +5,3% rispetto a una settimana fa. Sale ancora anche l'oro, a quota 1.763 dollari all'oncia, +7,97% in una settimana.

Oggi un'altra giornata molto critica per il mondo cripto. La piattaforma FTX ha avviato il processo del Chapter 11, la bancarotta assistita. Lo si legge in una nota, in cui si annuncia che l'amministratore delegato, Sam Bankman-Fried, si è dimesso.

FTX è una piattaforma di scambio, una specie di borsa delle criptovalute, fino a qualche giorno fa valeva 32 miliardi di dollari. Qualche giorno fa il titolo ha cominciato a precipitare perché si è saputo che una società collegata a FTX, Alameda, aveva messo come garanzia dei propri debiti la criptovaluta legata alla piattaforma. Si è creata una crisi di fiducia e una fuga degli investitori. Fino a due giorni fa sembrava possibile l'acquisto da parte di un'altra piattaforma, Binance, che però ha annunciato il passo indietro.

Il clima di sfiducia penalizza il Bitcoin: oggi scende del 6%, a quota 16.680 dollari. -20% negli ultimi 5 giorni.