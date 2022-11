Piazze incerte con l'incognita delle proteste in Cina

Le Borse europee proseguono poco sopra la parità superato il giro di boa della metà seduta. Al momento negativa è solo Milano, che cede lo 0,07%, migliore in Europa è Londra. I mercati sono influenzati dalle prospettive globali dell'economia, con particolare attenzione alla Cina e a quello che le proteste potrebbero comportare. Cauto ottimismo sulle prospettive di un allentamento delle politiche anticovid. A Milano sugli scudi i titoli energetico-industriali come Saipem e Tenaris, giù Telecom e Unicredit. Perde terreno (-2%) anche se meno dell'apertura anche il titolo Juventus dopo le dimissioni in massa del Cda. Exor, la holding di controllo della famiglia Agnelli, quotata a Amsterdam, cede lo 0,2 percento.