Pierfrancesco Favino tra i finalisti come miglior attore agli "Oscar europei"

“Pierfrancesco Favino di "Nostalgia" non è solo il protagonista, è un’anima" ha commentato il regista, Mario Martone, alla notizia della sua nomination nella rosa finale e poi ancora: "Sono felice per la sua candidatura che rappresenta con forza il film e tutti noi". Pierfrancesco Favino, infatti, è tra i cinque finalisti come miglior attore per la sua interpretazione nel film Nostalgia agli Efa, European Film Award, anche noti come Oscar europei, che verranno assegnati sabato 10 dicembre in Islanda, a Reykjavík.

L'attore, sul proprio profilo Instagram ha commentato: "Da membro dell'Efa da tanti anni sono ancora più orgoglioso di ricevere questa candidatura per ‘Nostalgia’ di Mario Martone. Ringrazio lui di avermi portato con sé in questo viaggio e tutti i votanti per questo privilegio. Viva il cinema".

"Nostalgia" è stato presentato in concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes, riscuotendo consensi di pubblico e critica e rappresenterà l'Italia agli Oscar 2023 nella categoria “Miglior Film Internazionale”, dove sarà in gara per la shortlist che sarà resa nota il 21 dicembre 2022 e che presenterà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy. Il film ha già ottenuto cinque Nastri d’Argento: per la miglior regia a Mario Martone; migliore attore protagonista a Pierfrancesco Favino; migliore sceneggiatura a Martone e Ippolita Di Majo; migliore attore non protagonista a Francesco Di Leva e Tommaso Ragno.