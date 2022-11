Pinguini Tattici: "Impensabile fino a qualche anno fa", il momento d'oro della band bergamasca

Un trofeo che quasi inaspettato, così a giudicare dai primi commenti a caldo: la vittoria dei Pinguini Tattici Nucleari che all'Mtv Ema vincono il "best italian act", sorpassando a destra Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin, gli altri artisti in lizza. "In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili", così la band capitanata da Riccardo Zanotti.