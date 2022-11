Pnrr: via libera Ue a pagamento seconda tranche da 21 miliardi

Via libera dalla Commissione europea all'erogazione di 21 miliardi di euro all'Italia relativi alla seconda richiesta di pagamento del piano di ripresa e resilienza italiano avanzata il 28 giugno scorso. Si tratta di 10 miliardi in sovvenzioni e 11 in prestiti. La Commissione aveva dato il suo parere positivo alla richiesta di pagamento il 27 settembre, riconoscendo il raggiungimento di 44 milestones e un target, con 29 investimenti e 15 riforme completate nel primo semestre 2022.

Attesa a dicembre delegazione tecnici Ue in Italia

Una delegazione di tecnici della Commissione europea ha in programma di svolgere una missione in Italia, presumibilmente all'inizio di dicembre, per uno scambio di vedute con il nuovo governo sulle possibili richieste di integrazione del Pnrr che potrebbero pervenire dall'esecutivo. La priorità dell'esecutivo europeo - a quanto si apprende - sarebbe comunque quella di ottenere entro fine anno la comunicazione da parte dell'Italia dei passaggi che porteranno al rispetto delle scadenze previste per la terza rata.