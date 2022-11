Polemiche per le parole del ministro dell'Ambiente: "In galera i sindaci che lasciano fare"

Il giorno dopo la tragica alluvione a Ischia, costata diverse vittime, le polemiche non accennano a placarsi. A sparare a zero è anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che, in merito all’abusivismo edilizio, rilascia una dichiarazione che infiamma la polemica: "Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare", perché " i sindaci non devono lasciare costruire ".

Dura anche la reazione alle parole del ministro dell’Ambiente da parte del deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che in una nota dichiara: “Questo Governo e il Ministro Pichetto Fratin in particolare sono bravissimi a scaricare ipocritamente la responsabilità sugli altri. Stamattina, parlando del disastro di Ischia, il Ministro ha affermato che, secondo lui, basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare. Gli vogliamo ricordare che fa parte di un partito che ha legalizzato il cemento abusivo con ben due condoni edilizi targati Berlusconi e che Forza Italia ha costruito il suo consenso elettorale proprio sui condoni. Come se non bastasse, la maggioranza, in Campania, ha fatto campagna elettorale promettendo un nuovo condono edilizio”.

"Ci auguriamo -ha fatto sapere ancora Bonelli- che l'ennesima tragedia abbia aperto gli occhi anche a chi si rifiuta di vedere e che, di fronte a un'Italia ad altissimo rischio idrogeologico. Si lanci un segnale importante, sbloccando finalmente il piano di adattamento climatico rimasto nel cassetto del ministro”.