Polizia, blitz contro streaming illegale in tutta Italia, sequestri in 22 città

E' lo streaming illegale che distrugge l'industria dell'audiovisivo, del cinema: in centinaia di server, film, musica, immagini, un mercato parallelo con un enorme guadagno quantificato dagli inquirenti in "milioni di euro ogni mese".

Operazione “Togha”: maxi blitz della polizia di stato in tutta Italia, perquisizioni e sequestri in 22 città. La banda transnazionale, "gestiva il 70% del mercato clandestino".