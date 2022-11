Polonia: al via la costruzione di una barriera al confine con Kaliningrad

Per prevenire una crisi migratoria, Varsavia aveva creato nel settembre 2021 una zona proibita larga circa tre chilometri e lunga più di 400 chilometri al confine con la Bielorussia. L'accesso all'area è stato vietato a tutti i non residenti, compresi i membri delle Ong che aiutano i migranti e i giornalisti.

Dopo la revoca di tali misure lo scorso luglio, è rimasto in vigore il divieto di avvicinarsi per più di 200 metri alla barriera metallica alta cinque metri, dotata di un sistema di telecamere e rilevatori di movimento ancora non terminato. Nonostante le misure di sicurezze, ancor oggi guardie di frontiera e Ong segnalano circa 100 tentativi al giorno di attraversare illegalmente il confine polacco-bielorusso, compiuti per lo più da cittadini mediorientali.