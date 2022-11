Povertà in aumento, quasi raddoppiata la richiesta di aiuto a mense francescane

In poco meno di tre anni sono aumentate del 79 per cento le persone costrette a rivolgersi alle mense francescane per poter mangiare e sopravvivere.

“Dal 2019 ad oggi abbiamo visto aumentare anno dopo anno le famiglie che si rivolgono alle mense di Operazione Pane per un pasto caldo o per un supporto nelle spese quotidiane”, ha sottolineato il direttore dell'Antoniano, frate Giampaolo Cavalli. “La situazione è già grave - aggiunge - e la crisi economica che stiamo vivendo non può che esacerbare il problema. Abbiamo già riscontrato un aumento delle richieste di aiuto per sostenere il costo della vita: le persone che si rivolgono alle strutture della rete di Operazione Pane non chiedono più solo sostegno alimentare, ma anche un aiuto di tipo economico per pagare le bollette, l'affitto e comprare i libri di scuola per i bambini”.

Ma non sono solo le famiglie a chiedere aiuto: nel 2022 sono quasi 7.000 i singoli che si sono rivolti alle mense di Operazione Pane. Nella sola Lombardia sono state soccorse 1500 persone da inizio anno.