Premio alla coppia Helen Mirren - Taylor Hackford. Si incontrarono sul set de "Il sole a mezzanotte"

“Chi più di una coppia d’oro del cinema e della televisione mondiale con una passione personale e professionale per l’Italia può meritare un premio nato proprio per riconoscere la crescente e costante collaborazione tra Industria dell’audiovisivo italiano e americano in un momento in cui è innegabile l’alta richiesta di contenuti di qualità da parte dei giganti dello streaming e in cui si sviluppano quindi nuove opportunità” dice Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet e ITTV.

L'attrice di “The Queen” e il regista di “Ufficiale e gentiluomo” si incontrarono sul set del film “Il sole a mezzanotte”, del 1985. Insieme da allora, la coppia premio Oscar non ha figli e possiede una masseria in Puglia.

Insieme ad Helen Mirren e Taylor Hackford, gli ITTV Award di questa edizione saranno consegnati a Mario Martone, Niccolò Messina, Giorgio Chiellini che riceverà l'ITTV Sports Award.

I riconoscimenti di ITTV vengono assegnati ogni anno per celebrare le personalità dell’audiovisivo italiano che a Los Angeles accrescono e potenziano il ruolo dell’Italia all’estero. È il caso di Mario Martone che con “Nostalgia” è stato designato dall’Italia per concorrere nella categoria degli Oscar del Migliore film internazionale e che sarà distribuito in US; Niccolò Messina, che con le sue idee rivoluzionarie sta ridefinendo la distribuzione digitale di contenuti con V Channels e sta aprendo la strada a una nuova generazione di imprenditori italiani nell'industria audiovisiva americana e internazionale.

Da quest’anno ITTV apre anche allo sport con Giorgio Chiellini, perché lo sport è intrattenimento con il grande potere di unire le culture di tutto il mondo. Chiellini è campione amato in Italia e ora stella del calcio statunitense in forza al LAFC, il Los Angeles Football Club, quindi perfetto esempio di relazioni internazionali.