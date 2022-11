Denunce ginnaste: dopo il secondo giorno di audizioni ancora nessun elemento di contestazione

Dopo aver concluso il secondo giro di audizioni, Michele Rossetti, procuratore federale, ha comunicato: "Siamo nella fase della comprensione di quanto accaduto, non ci sono al momento ipotesi di illecito disciplinare. Ma stiamo seguendo anche altre indagini che non interessano l'Accademia di Desio e sentiremo altre persone. Nessuno ha comunque mai parlato di maltrattamenti fisici, si tratta di appurare quali siano i metodi di allenamento ed educativi. I limiti dei metodi educativi sono per loro natura in continua evoluzione. Ben prima che iniziasse l'inchiesta, la Federginnastica è stata la prima federazione italiana a istituire il ‘safeguarding officer’, a maggior tutela di chi orbita nelle sue strutture. Spero in ogni caso di poter chiudere l'indagine entro un mese".

Al setaccio del procuratore Rossetti sono passati "tutti coloro che hanno messo piede a qualunque titolo nella struttura", dove in mattinata si è presentata anche Emanuela Maccarani, la direttrice tecnica ascoltata già nella giornata di ieri, quando al quartier generale delle "Farfalle" era arrivata anche Marcella Bounous, psicologa incaricata dalla Federazione per aiutare le ragazze a gestire le emozioni. Lo stesso procuratore Rossetti questa mattina ha spiegato di aver trovato le ginnaste "travolte da un evento inaspettato".

La psicologa Marcella Bounous, duty officer della Federginnastica aveva affermato nei giorni scorsi: "Il mio sarà un lavoro a medio e lungo termine. Sono stata chiamata dalla Federazione per lavorare con le ragazze e fornire loro un sostegno. Mi occupo di psicologia dello sport da anni, della gestione delle emozioni, un aspetto - aveva sottolineato - fondamentale per le atlete a livello agonistico. Si tratta della prima volta che vengo all'Accademia di Desio, se riscontrassi anomalie le segnalerei alla Federazione".