Processo Becciu, un'indagine parallela in Sardegna accusa il cardinale di associazione a delinquere

In un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano, in parallelo al processo sulla gestione dei fondi in Segreteria di Stato, il cardinale Giovanni Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere. Lo ha confermato oggi ai giornalisti il promotore di giustizia Alessandro Diddi che, in apertura dell’udienza n°37 del processo a carico del prelato, ha riferito dell'esito della rogatoria per l'ipotesi di reato associativo, nell'ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri, guidata dal fratello di Becciu, Antonino.

Trasmessi gli atti dal Tribunale di Sassari al Vaticano

Interpellati dai cronisti, sia il cardinale Becciu che i suoi difensori (gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo) hanno dichiarato di non sapere nulla in merito alla vicenda. Pur trattandosi di un'indagine parallela, il Pg Diddi ha deciso di depositare le risultanze agli atti dell'attuale processo, ritenendole rilevanti.

La documentazione trasmessa dal Tribunale di Sassari tramite pen drive contiene “una selezione degli atti trasmessi a questo Ufficio” e in particolare annotazioni della Guardia di Finanza di Oristano oltre a una serie di estratti di chat provenienti dai dispositivi telefonici sequestrati a Maria Luisa Zambrano, nipote del cardinale, e al fratello di Becciu.

“Ritengo i documenti ricevuti particolarmente rilevanti” ha detto Diddi nel corso dell'udienza. Tra le altre cose, ci sono “considerazioni su questo Ufficio e sullo stesso Tribunale”, come pure considerazioni su giornalisti che secondo gli inquirenti “avrebbero partecipato a una campagna di stampa contro questo processo”. Si parla anche di monsignor Sergio Pintor, ex vescovo di Ozieri morto due anni fa, “che era il vescovo di quando fu aperto il conto utilizzato dalla Cooperativa Spes”, e dei suoi legami “con persone di questo processo”.