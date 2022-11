Italia, cala la produttività del lavoro ma cresce quella del capitale

È un’Italia che, se da un lato soffre della bassa produttività del lavoro rispetto ai partner europei, dall’altro manifesta una produttività del capitale in crescita.

È quanto emerge dall’ultimo report dell’Istat che fotografa un +0,4 % di crescita media annua della produttività del lavoro nel periodo tra il 1995 – 2001. La media registrata dal resto d’Europa è stata invece del +1,5%: in particolare la Francia ha conquistato un +1,2% e la Germania + 1,3%. Stessa maglia nera dell’Italia per la Spagna.

Nel periodo 2014- 2021 in Italia il valore aggiunto è cresciuto mediamente dello 0,7% e le ore lavorate sono risultate stazionarie. La Francia e la Spagna hanno registrato incrementi relativamente più ampi dell'Italia sia in termini di valore aggiunto (rispettivamente +1,0% e +0,9%) sia in termini di ore lavorate (rispettivamente +0,5% e +1,1%). Solo in Germania a una crescita media del valore aggiunto dello 0,9%, si è associata una dinamica negativa dell'input di lavoro (-0,3%).

Ma la buona notizia per il nostro Paese arriva dalla produttività del capitale che, come ricorda l'Istat, indica il grado di efficienza con cui tale fattore è utilizzato nel processo produttivo. Gli investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno permesso infatti di introdurre nuovi input nei processi produttivi e sono considerati un importante fattore di crescita della produttività, al pari degli investimenti in prodotti della proprietà intellettuale, come la Ricerca e Sviluppo.

Nel 2021 il valore aggiunto dei settori produttori di beni e servizi di mercato appare così in decisa crescita (+8,5% in volume) dopo la marcata flessione registrata nel 2020 con la pandemia di coronavirus. La produttività del capitale (rapporto tra valore aggiunto e input di capitale) cresce del 7,7%, dopo il -10,7% del 2020. Alla crescita del valore aggiunto contribuisce anche l'incremento della produttività totale dei fattori (+2,0%), dopo il calo nel primo anno di pandemia.