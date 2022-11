La guerra mediatica tra Russia e Ucraina "a colpi di social"

Va tutto bene sul fronte occidentale. Visi sorridenti e motivati, ben vestiti e contenti di combattere nell'operazione speciale in Ucraina. Sono i giovanissimi soldati dei filmati della propaganda russa, in contrasto con quella che arriva dall'altro fronte, quello di Kiev, dove sui social girano i racconti terribili di un'armata rossa - dicono loro - allo sbando, con tende "di plastica" sulla neve, con giacigli improvvisati, vestiti male e ancor più: disperati per essere stati catapultati in guerra - con la "mobilitazione parziale" disposta Putin - senza preparazione.

Il video diffuso invece sui social ucraini mostra quello che sarebbe un accampamento dei soldati russi in un paese a pochi chilometri dal confine ucraino: tende di plastica e giacigli improvvisati, "la temperatura ha già raggiunto i -6 gradi". L'altra faccia della guerra, nelle "propagande a confronto"

Virali diventano invece i "contro-video", diffusi sui social di Kiev che mostrerebbero le truppe di Putin in condizioni disperate - come confermato da alcune fonti dell'intelligence occidentale nei suoi rapporti periodici - soldati impreparati, con problemi di vettovagliamento e risorse, con i militari russi al fronte sempre più irrequieti e scontenti. L'altro aspetto è quello delle nuove reclute, frutto della "mobilitazione parziale" disposta da Putin lo scorso 26 Settembre, che avrebbe portato 300mila nuovi militari nell'esercito che combatte in Ucraina. Anche qui nei filmati propagandistici russi si vedono invece soltanto soldati "gioiosi" e ben equipaggiati, motivati ed orgogliosi di andare a combattere.

"Accanto a noi c'era il nostro comandante, nostro padre", il servizio dalla tv russa - diffuso anche sui social di Mosca - con i soldati del distretto militare settentrionale "felicissimi del completamento della visita del comandante del distretto militare centrale, Alexander Lapin, "venuto in prima linea per sostenere i combattenti". Le uniformi sono ben stirate e pulite, le truppe sorridenti e schierate di fronte al Comandante che saluta i soldati: è il racconto della tv russa per "motivare" i reclutamenti, una buona paga (Putin, lo scorso 18 Novembre, ha firmato una circolare per aumentare gli stipendi dei combattenti sul fronte ucraino) i carri e le attrezzature militari in perfetto stato, di sfondo al video-racconto della visita del generale.

"Ci sbattono al fronte", la protesta dei mobilitati nel video (dai social ucraini), da un campo di addestramento russo. Opposta, la "versione" ucraina, che mostra - filmati alla mano - i "mobilitati" assembrati a centinaia al freddo, con una giovane nuova recluta che protesta: nel suo racconto, gli ufficiali avrebbero promesso che avrebbero occupato soltanto postazioni di difesa, "invece ci hanno messo tra i fucilieri per sbatterci al fronte".

Il militare, sostiene inoltre che non sarebbe stato addestrato a dovere: "Neanche ci hanno fatto usare i mitragliatori".