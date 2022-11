Puglia, braccio di ferro sui medici no vax: l'obbligo del vaccino per gli operatori sanitari resta

Il decreto legge con il quale il Consiglio dei Ministri ha anticipato, per gli operatori sanitari no vax, il reintegro nelle strutture sanitarie, sta incontrando la ferma opposizione della regione Puglia, grazie a una legge regionale del 2018 che prevede il divieto per gli operatori sanitari non vaccinati di entrare a contatto con i pazienti ricoverati negli ospedali.

La legge pugliese

In Puglia "la legge" che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi anche contro il Covid "c'è e rimane in vigore": lo ribadisce l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese. La legge regionale stabilisce che gli operatori sanitari non vaccinati non possano essere a contatto con i pazienti ricoverati negli ospedali. L'obbligo di vaccino in Puglia non riguarda solo il Covid, ma altri 10 vaccini, gli stessi previsti anche dal piano nazionale.

La legge regionale 19 giugno 2018, n.27 della Regione Puglia, che ha passato anche il vaglio della Corte Costituzionale, prevede che "al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività", la Regione Puglia individua "i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale".

La Corte Costituzionale ne ha dichiarato la legittimità costituzionale con sentenza n. 137 del 6 giugno 2019 affermando che la normativa regionale è indirizzata "specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell'ambito delle strutture facenti capo al Servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività".

Nel 2021 la Regione ha esteso l'obbligo anche al vaccino Covid "purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali". "Considerato che le circolari del ministero della Salute confermano le raccomandazioni e le indicazioni operative in ordine alla copertura vaccinale daSARS-CoV-2, oltre che dall'influenza stagionale, degli operatori sanitari, trovano piena e legittima applicazione le disposizioni contenute nelle norme regionali in vigore" spiega il direttore di Dipartimento Salute, Vito Montanaro.

In Puglia sono 103 operatori sanitari non vaccinati

In Puglia sono 10 i medici del sistema sanitario regionale a non aver ricevuto la vaccinazione anti Covid, sono 103 i dipendenti in totale, considerando tutti gli operatori sanitari. Il dato è fornito dalla Regione Puglia. "La situazione di questo personale sanitario è regolata dalla legge regionale, che consente solo agli operatori che si sono vaccinati, secondo le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di poter accedere a determinati reparti ospedalieri. Questo a tutela dei pazienti e degli stessi operatori", commenta l'assessore alla Sanità, Rocco Palese.

"La Regione Puglia - prosegue Palese - ha consolidato nel tempo un quadro normativo regionale in materia di prevenzione vaccinale grazie alla professionalità, alla sensibilità e alle competenze presenti nel quadro dirigenziale regionale e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali impegnati in prima linea nella prevenzione delle malattie infettive e nella protezione e sicurezza degli operatori".

Gemmato: "La legge della Puglia su medici non vaccinati sarà impugnata

La legge regionale della Puglia che impedisce l'impiego dei medici non vaccinati contro il Covid-19nei reparti più a rischio "verrà impugnata". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a SkyTg24.

Amati: “Gemmato non si trasformi in alchimista”

"Diversamente da quanto sostiene il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, la legge pugliese sull'obbligo vaccinale per covid è valida e non può essere impugnata: il termine per l'impugnativa del Governo nazionale è scaduto il 9 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Più di un anno e mezzo fa. Invito dunque il sottosegretario Gemmato a esercitare la funzione istituzionale con maggiore puntualità, senza creare turbamento nella leale collaborazione tra Stato e Regioni ed evitando di trasformarsi da farmacista in alchimista". È quanto dichiara il consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati replicando alle dichiarazioni del neo sottosegretario del governo Meloni. "Il governo nazionale mediti - prosegue Amati - di estendere a tutte le regioni italiane l'obbligo vaccinale per tutte le vaccinazioni, così come richiesto dagli scienziati italiani con la Carta di Pisa e ottemperando alle disposizioni statali sul piano vaccinale nazionale".

Schillaci: “Le direzioni sanitarie decidono dove i medici lavorano”

"Mi sono basato sul fatto che oggi lo scenario è completamento diverso e c'è una grave carenza di organico: è vero che i medici reintegrati saranno circa 4mila, ma intanto cominciamo a metterli a disposizione delle direzioni sanitarie. Ho letto anche di polemiche su quello che questi medici andranno a fare, ma quello che andranno a fare sono le singole direzioni sanitarie a deciderlo, valutando il posto migliore dove i medici reintegrati potranno andare a lavorare". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci a Corriere.it.