Kherson potrebbe essere la disfatta di Putin. L'analista russo Solovey: "Rischia un colpo di Stato"

Che il Cremlino guidato da Vladimir Putin stia reagendo male dopo la recente presa della roccaforte ucraina di Kherson è cosa nota.

Ma secondo il britannico Daily Mail, che al proposito ha sentito l'analista russo Valery Solovey, Putin è disperato al punto tale da voler “aumentare massicciamente la mobilitazione inviando più truppe a combattere in Ucraina e imponendo la legge marziale in molte città russe”. Ma questa mossa potrebbe costare al Cremlino un colpo di Stato costruito ad arte dalla stessa élite interna che ne compone l'inossidabile struttura ancor prima che la sospetta “cattiva salute” del 70enne ex leader del Kgb ne renda inefficace la determinazione a continuare l'attacco alla sovranità territoriale del paese ucraino.

E non è finita, l'autorevole quotidiano osserva che Putin, nonostante la sofferenza o forse proprio a causa di questa attribuibile a un cancro e anche ad altri disturbi, starebbe usando controfigure, così simili a lui, da mettere in crisi chiunque. Sosia in grado di allontanare ogni voce che potrebbe incrinare non solo la sua reputazione, ma anche una eventuale vittoria in Ucraina. La disfatta di Kherson spinge il leader russo a volere - costi quel che costi - un nuovo arruolamento forzato per aumentare ulteriormente le dimensioni dell'esercito russo che combatte in Ucraina.

Sarebbero già 360.000 gli uomini arruolati che si sommano al suo milione di soldati regolari. Ed è molto probabile che entro il nuovo anno arrivi un'altra massiccia convocazione, si arriva a fare irruzione negli uffici e nelle fabbriche, mentre si assiste a continui fuggi fuggi di giovani russi dal proprio paese. Non vogliono diventare "carne da macello" in quella che gli scettici considerano un conflitto di cui non si vede la fine. Putin invece vuole convincere i russi che "la missione speciale" è una "guerra popolare" finalizzata a proteggere l'esistenza del loro paese da una minaccia proveniente dall'Occidente. Un'idea lanciata dall'ex premier Sergei Kiriyenko, 60 anni, suo vice capo di Stato Maggiore, che è visto come un candidato per la futura presidenza.

Il quotidiano ne ha parlato con un analista russo osservatore dell'operato del leader russo Valery Solovey, ex professore presso il prestigioso Istituto di relazioni internazionali di Mosca [MGIMO], una scuola di formazione per spie e diplomatici.

"Con un alto grado di probabilità, la seconda fase della mobilitazione sarà annunciata dopo il nuovo anno di festeggiamenti...' e sarà "più completa del primo".

A rendere l'arruolamento efficace vi è poi la legge marziale che sarà inoltre imposta più ampiamente rispetto alle aree dell'Ucraina annesse dai russi, dove attualmente si applica.

Anche il canale Telegram del “Generale SVR” ha affermato che una "seconda ondata" di mobilitazione potrebbe essere imposta "contemporaneamente alla dichiarazione della legge marziale a Mosca, cioè la seconda metà di gennaio o febbraio". Sebbene la tempistica non sia concordata, quando accadrà i confini verrebbero chiusi a coloro che affrontano la mobilitazione "comprese le donne che rientrano in questa categoria", impedendo alle persone di fuggire verso l'esilio.