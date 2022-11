Qatar 2022, papa Francesco: "I mondiali favoriscano fratellanza e pace tra popoli"

Seguendo questo filo rosso Bergoglio mette in guardia dal cercare Dio come i bambini che talvolta cercano "i genitori solo per avere da loro delle cose, ma non per loro stessi", "per interesse", specialmente "quando la famiglia è divisa" e "questo non fa bene", dice. E salutando i rappresentanti delle scuole cattoliche della Fidae lancia un appello: "Auspico che venga riconosciuto ad ogni livello il loro rilevante ruolo educativo e sociale".

Tuttavia il pontefice nel discorso iniziale, proseguendo la catechesi sul discernimento, ha messo in guardia dalle false consolazioni : "Stiamo attenti: dobbiamo distinguere bene la consolazione che viene da Dio dalle false consolazioni. Nella vita spirituale avviene qualcosa di simile a quanto capita nelle produzioni umane: ci sono gli originali e ci sono le imitazioni - ha detto Bergoglio. La falsa consolazione alla fine ci lascia vuoti, lontani dal centro della nostra esistenza". Per il papa dunque "si deve fare discernimento, anche quando ci si sente consolati. Perché la falsa consolazione può diventare un pericolo".

All'udienza generale di oggi papa Francesco parla dei mondiali in Qatar indicando una strada di armonia e di pace tra i popoli: "Desidero inviare il mio saluto ai giocatori, ai tifosi e agli spettatori che seguono da vari continenti i campionati mondiali di calcio che si stanno giocando in Qatar. Possa questo importante evento essere occasione di incontro e di armonia tra le nazioni favorendo la fratellanza e la pace tra i popoli", ha detto il Santo padre al termine dell'udienza.

Il Santo padre come sempre non manca di rivolgere un pensiero e una preghiera per la “martoriata Ucraina” affinché si giunga alla pace e "alla fine di tutti i conflitti, con un pensiero particolare per la terribile sofferenza del caro e martoriato popolo ucraino. Questo sabato ricorre l'anniversario del terribile genocidio dell'Holodomor, lo sterminio per la fame del 1932-33 causato artificialmente da Stalin. Preghiamo per le vittime di questo genocidio e preghiamo per tanti ucraini, bambini, donne, anziani, che oggi soffrono il martirio della aggressione".

Mentre la guerra infuria in tante parti del mondo, è sempre più urgente educarci ed educare alla pace e alla cura. C'è attesa per lunedì 28 novembre, quando 6000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Rete Nazionale delle Scuole di Pace si incontreranno con papa Francesco nell'incontro, intitolato "Per la pace. Con la cura" che si svolgerà nell'aula Paolo VI della città del Vaticano e si concluderà con una edizione speciale della marcia della pace Perugi-Assisi.



Il papa infine, non dimentica le vittime del sisma che ha colpito ieri l'Indonesia. "Nelle scorse ore isole l'isola di Giava, in Indonesia, è stata colpita da un forte terremoto. Esprimo la mia vicinanza a quella cara popolazione e prego per i morti e per i feriti", ha detto papa Francesco.