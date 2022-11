Qatar, "Hanno FIFA dei gay": a Torino un bacio Mbappé - Ronaldo su manifesti contro l'omofobia

Un nome eloquente: “Hanno FIFA dei gay”. E' l'ultima iniziativa dello street artist torinese Andrea Villa che ha realizzato un manifesto in cui due stelle del calcio mondiale, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, si baciano su un campo di calcio. Ne sono stati affissi due, nello stesso capoluogo piemontese, in corso Fiume e in corso Regina Margherita.

La firma è del creativo ribattezzato il “Banksy torinese”, e arriva a tre giorni dall'apertura dei Mondiali in Qatar.

"Ho voluto porre in evidenza due principali problemi del mondo del calcio - racconta Villa -. Il primo è la questione LGBT e l'omofobia latente nell'ambiente calcistico. Ho rappresentato Mbappé e Ronaldo che si baciano, icone del calcio moderno in un mondo dove non vi sono calciatori di punta dichiaratamente omosessuali (molto strano), e dove le donne nei programmi sportivi sono considerate oggetti senza cervello. In secondo luogo - continua l'artista - gli scandali del trattamento nei confronti della comunità LGBT in Qatar, e la libertà di espressione limitata per le donne. Vergognoso come la Fifa abbia buttato al vento in maniera così plateale la propria immagine - conclude - per il vile denaro".